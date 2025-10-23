Haberler

Tekirdağ'da Kaçak Yolla Getirilen 21 Papağan Kurtarıldı

Tekirdağ'da Kaçak Yolla Getirilen 21 Papağan Kurtarıldı
Güncelleme:
Tekirdağ'da yapılan operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulan 21 egzotik papağan koruma altına alındı. Operasyonu gerçekleştiren ekipler, bir iş yeri ve depoda arama yaparak papağanları buldu ve şüpheli kişiye para cezası uyguladı.

Tekirdağ'da yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 21 papağan korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

Baskında, kaçak yollarla yurda sokulan, Afrika bölgesini kapsayan, egzotik tür olarak bilinen 21 papağan bulundu.

Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin 908 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com
