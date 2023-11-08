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Tekirdağ'da Kaçak Ürün Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da yapılan operasyonda kaçak ürünlerin ele geçirildiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde gerçekleştirdikleri aramalarda 446 bin makaron, 143 kilogram tütün, 13 sigara sarma makinası ve 2 kompresör buldu. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.