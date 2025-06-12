Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 56 bin makaron, 20 kilogram kaçak tütün, sigara dolum makinesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, üst aramasında uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 56 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yeri ve evde arama yaptı.

Aramalarda, 56 bin makaron, 20 kilogram kaçak tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine F.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hayrabolu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtdere Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Keskinkılıç - Güncel
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