Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 26 bin adet makaron ve 135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca 1 sigara imalathanesi deşifre edildi.

Tekirdağ'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: Sigara imalathanesi deşifre edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 bin adet makaron, 135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken 1 sigara imalathanesi deşifre edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Şarköy ilçesinde bulunan 1 ikamet ve 1 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 1260 adet içi doldurulmuş makaron, 25 bin 200 adet boş makaron, 790 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 5 adet elektrikli sigara sarma makinası, 2 adet hava kompresörü, 1 adet 1 kilogramlık paket tütün, 135 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca 1 adet sigara imalathanesi deşifre edildi. Bu çerçevede şüpheli 2 şahıs 5607 SKM suçundan gözaltına alınarak yasal işlemlere başlatıldı.