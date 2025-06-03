Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu
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Tekirdağ'da yürütülen kaçakçılıkla mücadele kapsamında, il emniyet ekipleri tarafından 273 bin 600 makaron ve 800 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Aramalarda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da 273 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 800 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde iki iş yeri, bir otomobil ve bir depoda arama yaptı.

Aramalarda, 273 bin 600 makaron, 800 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 5 sigara sarma makinesi bulundu.

4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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