Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu
Tekirdağ'da yapılan operasyonda 67 bin 800 makaron ve 109 kilogram tütün ele geçirildi. Ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da 67 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 109 kilogram tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çerkezköy ilçesinde belirledikleri bir eve yaptıkları operasyonda, 67 bin 800 makaron ile 109 kilogram tütün ele geçirdi.
Ev sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.