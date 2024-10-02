Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Tekirdağ'da 67 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 109 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çerkezköy ilçesinde belirledikleri bir eve yaptıkları operasyonda, 67 bin 800 makaron ile 109 kilogram tütün ele geçirdi.

Ev sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.