Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Şarköy'de bir iş yerinde yapılan aramada 1 kilo 700 gram tütün ve çok sayıda makaron ele geçirdi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1 kilo 700 gram tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Şarköy'de kaçak tütüne yönelik çalışmaları çerçevesinde İstiklal Mahallesi'nde bir iş yerinde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri satıldığı ihbarı üzerine adreste arama yaptı. Aramalarda; 1 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 800 adet boş makaron ve 450 adet satışa hazır doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili G.L., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ