Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 66 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 66 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Malkara ve Ergene ilçelerinde belirledikleri adresler ile işyerlerinde yaptıkları aramalarda 66 bin makaron ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.