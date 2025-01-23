Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 66 Bin Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 66 bin makaron ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı. Tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Tekirdağ'da 66 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Malkara ve Ergene ilçelerinde belirledikleri adresler ile işyerlerinde yaptıkları aramalarda 66 bin makaron ele geçirdi.
Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel