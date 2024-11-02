Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 375 Bin Makaron Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 375 bin 200 makaron ile tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Çorlu ilçesinde belirlenen adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda; 335 bin 200'ü dolu olmak üzere 375 bin 200 makaron ile 380 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),