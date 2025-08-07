Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 299 Bin Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da emniyet ekiplerinin tütün kaçakçılığına yönelik operasyonunda 299 bin 200 makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 299 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu ilçesinde bir iş yeri ve 2 adreste yaptıkları aramada 299 bin 200 makaron ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi

Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.