Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 299 Bin Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'da emniyet ekiplerinin tütün kaçakçılığına yönelik operasyonunda 299 bin 200 makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 299 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çorlu ilçesinde bir iş yeri ve 2 adreste yaptıkları aramada 299 bin 200 makaron ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel