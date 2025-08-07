Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 299 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 299 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu ilçesinde bir iş yeri ve 2 adreste yaptıkları aramada 299 bin 200 makaron ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.