Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine ilçede belirlenen bir ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi. Muradiye Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramalarda; 23 bin 380 adet doldurulmuş makaron, 800 adet boş makaron, 2 bin 250 adet tütün sarma kağıdı, 8 kilogram açık nargile tütünü, 3.4 kilogram açık kıyılmış tütün, 16 adet elektronik sigara sıvı kiti ve 2 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise bin 400 adet bandrollü boş makaron, gümrük kaçağı 45 paket sigara, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 1 kilogram açılmış tütün paketi, 300 adet şeffaf sigara poşeti, 19 şişe 7.8 litre bira, 16 şişe 15.7 litre rakı, 13 şişe 12.7 litre viski, 10 şişe 8.8 litre şarap, 3 şişe 4.5 litre votka olmak üzere toplamda 49.5 litre alkollü içecek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında 5607 SKM gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ