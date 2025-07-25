Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 162 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 162 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 162 bin makaron ve 15 kilogram tütün ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da 162 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 162 bin makaron ve 15 kilogram tütün ele geçirdi.

İş yeri sahibi A.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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