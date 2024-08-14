Tekirdağ'da Kaçak Sigara Üretimi Yapan İş Yeri Yakalandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kiralanan bir iş yerinde kaçak sigara üretildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda malzeme ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yulaflı Mahallesi'nde kiralanan bir iş yerinde kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. İş yerini bir süre takibe alan jandarmanın düzenlediği operasyonda, dolum makinesi, kompresör, kurutma makinesi, 605 kilo kıyılmış tütün ve 260 bini dolu 740 bin makaron ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan malzemelerle ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.