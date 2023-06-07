Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu: 800 bin tütünle dolu makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir depoda 800 bin tütünle dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 50 bin boş makaron ile 4 bin 700 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir depoda 800 bin tütünle dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 50 bin boş makaron ile 4 bin 700 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi'nde bir depoda gümrük kaçağı sigara ve tütün ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Depoya düzenlenen operasyonda 800 bin içi tütün ile doldurulmuş makaron, 4 bin 700 paket sigara, 50 bin boş makaron, 145 bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.