Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonu: 25 Karton Boş Makaron ve 78 Karton Sigara Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 25 karton boş makaron, 78 karton doldurulmuş satışa hazır sigara ve 6 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin kaçak tütünleri tütün sarma makinesi ile ürettikleri belirlendi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 25 karton boş makaron, 78 karton doldurulmuş satışa hazır sigara ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı üzerinde 54 SD 028 plakalı araçta yaptığı aramada 6 kartonda 375 paket doldurulmuş makaron ele geçirdi. Araçta bulunan Hasan A. ve Şuayip A. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak tütünlerin tütün sarma makinesi ile yapıldığını söylemesi üzerine belirtilen adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet sigara dolum makinası, 25 karton satışa hazır boş makaron, 78 karton doldurulmuş satışa hazır sigara, 6 kilogram tütün ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. - TEKİRDAĞ