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Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonu: 18 Bin Paket Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonu: 18 Bin Paket Ele Geçirildi
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Tekirdağ merkezli operasyonda 5 ilde 18 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 270 bin TL ve çeşitli kaçak ürünler de bulundu.

TEKİRDAĞ merkezli polisin 5 ilde düzenlediği operasyonda 18 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmanın ardından, 12 şüpheliye yönelik Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Eskişehir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresler ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 18 bin 880 paket sigara, alkollü içki, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin TL, 4 bin 235 Romanya leyi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Kaçakçılıkta kullanılan 2 TIR ile 1 otomobile el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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