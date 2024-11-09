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Tekirdağ'da Kaçak Sigara Kağıdı Operasyonu: 50 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Sigara Kağıdı Operasyonu: 50 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da emniyet ekipleri, tütün kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda bir otomobilde 50 bin makaron ve 29 bin 250 lira ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir otomobilde 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 50 bin makaron ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 250 lira ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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