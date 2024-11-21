Tekirdağ'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 3 Ton 260 Kilogram Ele Geçirildi
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada ve bir araçta arama yaptı.
Aramada, 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Sıcak Gelişme:
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