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Tekirdağ'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 3 Ton 260 Kilogram Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 3 Ton 260 Kilogram Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada ve bir araçta arama yaptı.

Aramada, 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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