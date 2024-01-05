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Tekirdağ'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan operasyonda 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir fabrikada bulunan bandrolsüz nargile tütünlerinin İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

Fabrika ve bir araçta yapılan aramada 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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