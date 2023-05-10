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Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde "tarihi eser bulmak" amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler N.M, A.T, G.B, C.A, G.M, A.A. ve E.Y'yi kazı yaparken yakaladı.

Yakalananlar ve araçlarda yapılan aramada, 20 tarihi eser olabileceği değerlendirilen taş ve demir obje, arama cihazı ve metal dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Yeniköy Güncel Haberler

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