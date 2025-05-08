Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili malzemelere el konuldu ve şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kaçak kazı yapan C.H. M.Ö. Ş.Ö. ve N.Ö'yü suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel