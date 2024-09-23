Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu ve gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferhadanlı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kaçak kazı yapan S.Ö, M.C, O.K. ve Ş.D'yi suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.