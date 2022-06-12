Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Naip Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, D.D, Ü.T, ve T.B'yi kazı yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel