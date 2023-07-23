Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.A, A.B. ve E.S'yi kazı yaparken yakaladı. Kazı alanında yapılan aramada ise çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler M.A, A.B. ve E.S'yi kazı yaparken yakaladı.
Kazı yapılan alandaki aramada, jeneratör, hilti matkap, 150 metre elektrik kablosu ile kepçe ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel