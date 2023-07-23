Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.A, A.B. ve E.S'yi kazı yaparken yakaladı. Kazı alanında yapılan aramada ise çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.