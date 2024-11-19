Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ayvacık Mahallesi'nde kaçak kazı yapan R.K., Y.Ö. ve N.T'yi suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.