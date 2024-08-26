Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Pazarcık Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, T.U., A.K.A. ve T.C. isimli 3 kişi suçüstü yakalandı. Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kaçak kazı yapan T.U. A.K.A.ve T.C'yi suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.