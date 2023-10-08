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Tekirdağ'da Kaçak İçki Üretimine Operasyon: 12 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'da bir iş yerine yapılan baskında, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplam 12 ton 200 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon ve 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.