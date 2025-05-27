Tekirdağ'da Kaçak Hayvan Getiren Besiciye 105 Bin Lira Ceza

TEKİRDAĞ'da yapılan denetimlerde; Trakya'ya kaçak hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza uygulandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ergene İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Otoyolu'nun Saray kontrol noktasında denetimlerde bulundu. Denetimlerde; bir kamyonette bulunan 9 büyükbaşın Trakya'ya kaçak yollarla getirildiği tespit edildi. El konulan hayvanlar, kesilerek imha edildi, sahibine 105 bin lira ceza uygulandı.

'TRAKYA'YA CANLI HAYVAN GETİRMEYİN'

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya'nın 2010 yılından bu yana şap hastalığından 'ari bölge' ilan edildiği belirtilerek, "Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan getirmeyin. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yasal olarak bölgemize girişi olmayan hayvanları, menşei belli olmayan hayvanları gören, duyan bu hayvanları kestirmeye getiren ve bu hayvanları kesen vatandaşlarımızda yasal olarak sorumluluk altındadır. Uygun olmayan bir durum ile karşılaştığınızda lütfen jandarma ve müdürlüklerimizi arayın" denildi.