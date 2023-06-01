Tekirdağ'da Kaçak Haşhaş Yetiştiriciliği

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde kaçak şekilde saksılara ekilmiş 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı ve evdeki aramada uyuşturucu yapımında kullanılan bitkiler bulundu.