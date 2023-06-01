Tekirdağ'da Kaçak Haşhaş Yetiştiriciliği
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde kaçak şekilde saksılara ekilmiş 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı ve evdeki aramada uyuşturucu yapımında kullanılan bitkiler bulundu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde kaçak şekilde saksılara ekilmiş 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, Sarılar Mahallesi'nde A.S. ve İ.K'nin yaşadığı evde haşhaş yetiştirildiğini tespit etti.
Evdeki aramada saksılara ekilen ve uyuşturucu yapımında kullanılan 384 kök haşhaş bitkisi bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel