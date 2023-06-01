Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tekirdağ'da Kaçak Haşhaş Yetiştiriciliği

Tekirdağ'da Kaçak Haşhaş Yetiştiriciliği

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde kaçak şekilde saksılara ekilmiş 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı ve evdeki aramada uyuşturucu yapımında kullanılan bitkiler bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde kaçak şekilde saksılara ekilmiş 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, Sarılar Mahallesi'nde A.S. ve İ.K'nin yaşadığı evde haşhaş yetiştirildiğini tespit etti.

Evdeki aramada saksılara ekilen ve uyuşturucu yapımında kullanılan 384 kök haşhaş bitkisi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title