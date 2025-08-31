Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 15 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 15 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Operasyonda ayrıca kaçak geçişlerde kullanılacak 2 şişme bot ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda, 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada göçmen kaçakçılarının Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağını belirledi. Göçmenlerin taşınacağı araçları belirleyen polis, Çorlu ve Ergene ilçelerinde iki araca operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Araçlarda ekiplerin aramasında, kaçak geçişlerde kullanılacak 2 şişme bot ele geçirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan 2 organizatör ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.