Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Ergene Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir hafif ticari araçta kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi. Takibe alınan araç, durdurulup yapılan aramada 4 Mısır, 3 Suriye ve 3 Filistin uyruklu göçmen yakalandı. Aracın sürücülüğünü yapan ve organizatörlük yaptığı belirlenen Suriye uyruklu U.E.Z., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör U.E.Z. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel