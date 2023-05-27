Tekirdağ'da Kaçak Alkolle Mücadele Devam Ediyor

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve satışına karşı yürüttükleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 30 litre kaçak içki ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçak alkolle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve satışına karşı yürüttükleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Şarköy ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen Jandarma timleri, 30 litre kaçak içki ele geçirdi.

Aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 30 litre kaçak içki, ruhsatsız tüfek ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçiren Jandarma timleri, iki kişiyi gözaltına aldı.

Yasa dışı alkol üretimi ve satışına geçit vermeyeceklerini belirten güven timleri, operasyonlarının kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ