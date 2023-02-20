Tekirdağ'da kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphesiyle iki kişi yakalandı. Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphesiyle iki kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, bölgedeki sanayi kuruluşlarından kablo çalındığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri bir otomobili takibe aldı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki A.E. ve S.I.yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 1 ton kablo ele geçirilen araç jandarma tarafından muhafaza altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Tragger Güncel Haberler

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