Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı

Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphesiyle iki kişi yakalandı.

Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphesiyle iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgedeki sanayi kuruluşlarından kablo çalındığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri bir otomobili takibe aldı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki A.E. ve S.I.yakalanarak gözaltına alındı.

Yaklaşık 1 ton kablo ele geçirilen araç jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title