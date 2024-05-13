Tekirdağ'da Jandarma Ekiplerine Kaçan Otomobilin Sürücüsü Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Türkgücü Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 39 AAC 302 plakalı otomobilin sürücüsü O.H.S, gözaltına alındı. Sürücü, kaçarken jandarma ekiplerinin motosikletlerine çarparak zarar verdi ve daha sonra başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki iki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu belirtildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Türkgücü Mahallesi'nde 39 AAC 302 plakalı otomobilin sürücüsü O.H.S, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kendisini durdurmaya çalışan ekiplerin motosikletlerine çarparak zarar veren sürücü, daha sonra İ.K'nin kullandığı 34 BA 4997 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki iki yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi sonrası gözaltına alınan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.