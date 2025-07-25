Tekirdağ'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi, Kapaklı, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel