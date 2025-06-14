Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, jandarma ve emniyet personeli katıldı.
Törenin ardından Çetin ve jandarma personeli, şehitliği ziyaret edip dua etti.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel