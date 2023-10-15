Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Silahlar Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yapılan jandarma operasyonlarında silahlar ele geçirildi. Kapaklı ilçesinde bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulunurken, Çerkezköy ilçesinde ise bir araçta av tüfeği ve fişekler tespit edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silahlar ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Mimarsinan ^Mahallesi'nde icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyetinde bir şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahsa 5 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

Çerkezköy ilçesinde yapılan Yol Emniyet ve Kontrol uygulamasında durdurulan araçta dışarıdan gözle yapılan kontrolünde gözle görülür vaziyette 1 adet av tüfeği, 1 adet yivsiz av tüfeği ve poşet içerisinde 27 adet çeşitli yivsiz av tüfeği fişeği tespit edildi. Olayda V.B. isimli şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı. - TEKİRDAĞ