Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 3 Ruhsatsız Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlediği operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 255 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve 255 mermi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde operasyon düzenledi.

Belirlenen otomobil ve evdeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 55 tabanca mermisi ile 200 tüfek mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yaklanan Y.A. ve O.V.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ