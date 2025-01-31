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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 17 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 17 Kişi Tutuklandı
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 98 kişi yakalandı. Bu kişilerden 17'si tutuklanırken, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 98 kişiden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 98 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 98 kişiden 17'si tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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