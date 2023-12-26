Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarköy, Saray, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde bazı işyerlerinde uygulama yaptı. Yapılan kontrollerde aranan şüpheliler yakalandı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarköy, Saray, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde bazı işyerlerinde uygulama yaptı.
Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.B. ve O.B.O'yu durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.