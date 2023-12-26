Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarköy, Saray, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde bazı işyerlerinde uygulama yaptı.

Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.B. ve O.B.O'yu durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.