Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 10 ruhsatsız silah, uyuşturucu maddeler ve çeşitli suç unsurları ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve tüfek bulundu.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bazı evlerde çok sayıda tüfek ve tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 218 gram esrar, 42 sentetik ecza hap, hassas terazi, 6 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 755 lira ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Güncel Hukuk

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru! FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });