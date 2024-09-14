Tekirdağ'da Jandarma Kılığında Dolandırıcılık: İki Zanlı İstanbul'da Yakalandı

Tekirdağ'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçede N.G'nin ziynet eşyalarını kandırma yoluyla alan dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin B.A. ve S.E. olduğunu belirledi.

Zanlılar, İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 4 bin 400 dolar, 10 bin 200 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.