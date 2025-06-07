Tekirdağ'da jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Tekirdağ'da jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı.

Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Mehmetçik, yaşlıların ellerini öpüp bayramlarını kutladı.

Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Jandarma personeli, bir süre sohbet edip hayır dualarını aldıkları şehit ve gazi ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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