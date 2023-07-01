Tekirdağ'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetim yaptı

Tekirdağ Valiliği tarafından belirlenen tarihler arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından jandarma ekipleri denetimlerine başladı. Sahil ve ormanlık alanlarda motorlu ve atlı jandarma timleriyle yapılan denetimlerde ayrıca drone kullanıldı.