Tekirdağ'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetim yaptı
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Tekirdağ Valiliği tarafından belirlenen tarihler arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından jandarma ekipleri denetimlerine başladı. Sahil ve ormanlık alanlarda motorlu ve atlı jandarma timleriyle yapılan denetimlerde ayrıca drone kullanıldı.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetim yaptı.
Tekirdağ Valiliğince kent genelindeki belirlenen alanların dışında ormanlık alanlara girişler 5 Temmuz- 15 Eylül tarihlerinde yasaklanmasının ardından denetimler başladı.
Tedbirler kapsamında il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri sorumluluk sahalarındaki sahil ve ormanlık alanları denetledi.
Ekipler, sahilde ve ormanlık alanlarda motorlu ve atlı jandarma timleriyle denetim gerçekleştirdi.
Ekipler ayrıca ormanlık alanları drone ile kontrol etti.