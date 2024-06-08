Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün trafik eğitimleri kapsamında öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Eğitimler kapsamında Veliköy İlkokulu'nda 60 öğrenciye jandarma ekipleri yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Jandarma ekipleri eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.