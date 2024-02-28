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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

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Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı Yıldızkent ve Çerkezköy Heneteks ortaokullarında öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, öğrencilere trafik kurallarını anlattı, uyarılarda bulundu ve soruları yanıtladı. Ayrıca öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak da gösterildi. Eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Kapaklı Yıldızkent ve Çerkezköy Heneteks ortaokullarını ziyaret etti.

Öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de soruları yanıtladı.

Kapaklı Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak da gösterildi.

Eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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