Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Çerkezköy ilçesinde kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan ekipler kadınlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Öte yandan ekipler, dolandırıcılık konularında da bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.