Tekirdağ'da Jandarma Asayiş Vakfı Toplantısı Gerçekleştirildi
Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk'ün katıldığı Jandarma Asayiş Vakfı toplantısında, İl Jandarma Komutanlığına araç tedariki konusu ele alındı. Vali Soytürk ayrıca 50. Yıl Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Kaynak: AA / Gökmen Yüce - Güncel