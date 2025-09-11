Haberler

Tekirdağ'da Jandarma Asayiş Vakfı Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk'ün katıldığı Jandarma Asayiş Vakfı toplantısında, İl Jandarma Komutanlığına araç tedariki konusu ele alındı. Vali Soytürk ayrıca 50. Yıl Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Tekirdağ'da Jandarma Asayiş Vakfı Toplantısı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığındaki toplantı Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Jandarma Komutanlığına araç tedarik edilmesi konusu görüşüldü.

-Vali Soytürk 50. Yıl Ortaokulu'nu ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Soytürk, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, başarılar diledi.

Ardından Soytürk, öğretmenler ve idarecilerle görüştü.

Kaynak: AA / Gökmen Yüce - Güncel
