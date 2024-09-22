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Tekirdağ'da Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadelede KADES'i Tanıtıyor

Tekirdağ'da Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadelede KADES'i Tanıtıyor
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Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Çerkezköy'de 70 kadına KADES'in amacı ve kullanımı hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde 70 kadına aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler vatandaşlara broşür dağıttı.

Jandarma ekipleri zaman zaman bilgilendirme çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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