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Tekirdağ'da İzinsiz Alkol İmalatı Yapılan İşyerinde 90 Litre Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde izinsiz olarak alkol imalatı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 90 litre alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.