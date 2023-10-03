Tekirdağ'da İzinsiz Alkol İmalatı Yapılan İşyerinde 90 Litre Alkol Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde izinsiz olarak alkol imalatı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 90 litre alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sanayi sitesinde izinsiz imal edilerek satışı yapılan yaklaşık 90 litre alkol ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi 100.Yıl Mahallesi Sanayi Sitesinde S.T. isimli şahsın işyerinde izinsiz alkol imal ederek satış yaptığının tespiti üzerine jandarma ekiplerince işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şişelere doldurulmuş vaziyette, 90 litre imal edilen alkol, 21 adet 10 ml'lik şişelerde alkol yapımında kullanılan alkol kiti, 3 adet 100 ml'lik anason ve 21 adet anason ölçme aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesini alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ